В Петербурге прошла траурная панихида по экс-главе МЧС РФ Евгению Зиничеву

В Петербурге прошла траурная панихида по экс-главе МЧС РФ Евгению Зиничеву
Евгению Зиничев было 55 лет. У министра есть взрослый сын и трое внуков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

В воскресенье, 17 октября, на Северном кладбище Петербурга прошла панихида и поминальная служба по погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Со дня его трагической гибели прошло 40 дней. В памятных мероприятиях приняли участие родственники, друзья и коллеги трагического погибшего главы спасательного ведомства.

«Мужество, преданность долгу, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества Министра навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на церемонии прощания с Евгением Зиничевым присутствовал президент России Владимир Путин. Акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева проходили по всей России.

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