На «бетонке» под Гатчиной авто вылетело в кювет и перевернулось, есть постиравшие

На &#171;бетонке&#187; под Гатчиной авто вылетело в кювет и перевернулось, есть постиравшие
ДТП под Гатчиной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Санкт-Петербургском южном полукольце, более известном как «бетонка», произошло серьезное ДТП с «перевертышем». Есть пострадавшие.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 17 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«По направлению к Вырице по Бетонке», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате столкновения пострадали люди, находившиеся в Ford EcoSport.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по трассе А-120 осложнено в обоих направлениях. К месту происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Мурино.

дтп перевертыш


 

Новости партнеров
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Комитет по здравоохранению хочет ограничить передвижения петербуржцев
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Петербургские пенсионеры могут получить по 15 тысяч в декабре
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Беглов выдвинул Максима Мейксина на пост вице-губернатора Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «бетонке» под Гатчиной авто вылетело в кювет и перевернулось, ...
Тренер Исмаилова заявил о намерении спортсмена завершить карьеру
В Петербурге прошла траурная панихида по экс-главе МЧС РФ Евгению Зиничеву
Эрнст: киноэкипаж снял 120% съемочного плана для фильма «Вызов»
Активисты «Города перемен» напомнили чиновникам о жертвах городских руин ...
В Петербурге свободно почти 50% коек для COVID-пациентов
Инспектор ГИБДД получил пулю в голову на охоте в Ленобласти
Стрельба на Пулковском шоссе и в хостеле на Гончарной улице