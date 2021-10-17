На «бетонке» под Гатчиной авто вылетело в кювет и перевернулось, есть постиравшие

ДТП под Гатчиной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП под Гатчиной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На Санкт-Петербургском южном полукольце, более известном как «бетонка», произошло серьезное ДТП с «перевертышем». Есть пострадавшие.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 17 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«По направлению к Вырице по Бетонке», — написал автор записи.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате столкновения пострадали люди, находившиеся в Ford EcoSport.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по трассе А-120 осложнено в обоих направлениях. К месту происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИБДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в Мурино.