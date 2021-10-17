Путин принял решение о ревакцинации, но при одном условии

Путин принял решение о ревакцинации, но при одном условии
Путин пройдет ревакцинацию. Фото: скриншот "Прямой линии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина против коронавируса.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что Путин точно пройдет ревакцинацию, однако решение о сроках будет приниматься исходя из уровня антител.

Как сообщили «РИА Новости», при этом Песков подчеркнул, что пока у президента РФ сохраняется высокий уровень титров антител.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин ответил на вопрос о страхе подхватить COVID-19 во время поездок.

Напомним, в сентябре президент провел две недели на самоизоляции. Причиной этого стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжал активно работать.

владимир путин Дмитрий Песков ревакцинация


 

Новости партнеров
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Перевозивший Собчак водитель
Перевозивший Собчак водитель "Мерседеса" признал вину в смертельной аварии
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
В Ленобласти с 15 ноября введут коронавирусные паспорта для посещения кино и и фитнеса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин принял решение о ревакцинации, но при одном условии
Россия обновила максимум по числу заражений COVID
Введение QR-кодов привело к падению на 70% интереса туристов к Сочи
Легковой автомобиль сгорел на шоссе в Лаврики
Светофор рухнул на автомобиль от сильного ветра на Культуры
Бушующий ветер сорвал с крыши лист железа на Васильевском острове
Михаил Боярский считает, что решения тренера привели к поражению «Зенита»
Пуля в голову: уголовное дело возбудили после «охоты» на ...