Путин принял решение о ревакцинации, но при одном условии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина против коронавируса.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что Путин точно пройдет ревакцинацию, однако решение о сроках будет приниматься исходя из уровня антител.

Как сообщили «РИА Новости», при этом Песков подчеркнул, что пока у президента РФ сохраняется высокий уровень титров антител.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин ответил на вопрос о страхе подхватить COVID-19 во время поездок.

Напомним, в сентябре президент провел две недели на самоизоляции. Причиной этого стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. При этом президент продолжал активно работать.