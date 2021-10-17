На Ладоге обнаружили двух мужчин на лодке, пропавших в начале недели

В субботу, 16 октября, в ходе поисково-спасательной операции на Ладожском озере нашли двоих пропавших. Их поиски начались в начале недели.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, во вторник, 12 октября, двое мужчин отправились на лодке по Новоладожскому каналу в сторону острова Птинов и не вернулись.

Поиски пропавших длились четыре дня, а успехом увенчались только накануне. Пострадавших нашли спасатели в Новой Ладоге. Информация о состоянии мужчин не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленобласти.