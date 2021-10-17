У школьников, участвовавших в массовой драке на Васильевском острове, обнаружили топор, шило, ножи и нунчаки

У школьников, участвовавших в массовой драке на Васильевском острове, обнаружили топор, шило, ножи и нунчаки
У школьников нашли топор, шило, три ножа, газовый баллон, биту два противогаза и нунчаки. Фото: Pixabay

Шестеро драчунов имели при себе внушительный арсенал, включая противогазы, сообщает 78.ru.

Драка произошла на Среднегаванском проспекте. Об этом в отделение полиции сообщили 16 октября. Прибывшие на место «побоища» сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подростков в возрасте до 18 лет.

Участники конфликта были вооружены «до зубов», при них нашли топор, шило, три ножа, газовый баллон, биту два противогаза и предмет из восточных единоборств – нунчаки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении юношей, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Приморском районе задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Свое злодеяние он совершил на детской площадке, жертвой стал восьмилетний ребенок.

васильевский остров массовая драка среднегаванский проспект уголовное дело школьники


 

Новости партнеров
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Три петербургских вуза вошли в рейтинг лучших бизнес-университетов мира
Китайцы оценили
Китайцы оценили "последнее предупреждение" Путина Европе
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Россияне могут потерять унаследованное жилье даже с завещанием на руках
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У школьников, участвовавших в массовой драке на Васильевском острове, ...
В Приозерском районе нашли окровавленного рабочего с раной на голове
Пандемия повлияла на отношение родителей к присутствию детей в соцсетях
Национальные стандарты в сфере безопасности туризма поручили разработать ...
В Грузии заявили о начале пятой волны COVID
В Василеостровском районе из-за возгорания эвакуировали посетителей Музея ...
На Ладоге обнаружили двух мужчин на лодке, пропавших в начале недели
Путин принял решение о ревакцинации, но при одном условии