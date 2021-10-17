У школьников, участвовавших в массовой драке на Васильевском острове, обнаружили топор, шило, ножи и нунчаки

У школьников нашли топор, шило, три ножа, газовый баллон, биту два противогаза и нунчаки. Фото: Pixabay

У школьников нашли топор, шило, три ножа, газовый баллон, биту два противогаза и нунчаки. Фото: Pixabay

Шестеро драчунов имели при себе внушительный арсенал, включая противогазы, сообщает 78.ru.

Драка произошла на Среднегаванском проспекте. Об этом в отделение полиции сообщили 16 октября. Прибывшие на место «побоища» сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подростков в возрасте до 18 лет.

Участники конфликта были вооружены «до зубов», при них нашли топор, шило, три ножа, газовый баллон, биту два противогаза и предмет из восточных единоборств – нунчаки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении юношей, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Приморском районе задержали подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Свое злодеяние он совершил на детской площадке, жертвой стал восьмилетний ребенок.