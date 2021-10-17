Водитель с номерами Смольного отомстил рядом едущему автомобилю за то, что тот при сужении дороги не захотел пропускать «через одного»

Водитель в отместку в месте сужения дороги, совершил неоднократное экстренное торможение перед машиной, не пропустившей авто с "особыми" номерами. считает очевидец. Фото: скриншот «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Водитель в отместку в месте сужения дороги, совершил неоднократное экстренное торможение перед машиной, не пропустившей авто с "особыми" номерами. считает очевидец. Фото: скриншот «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Участник дорожного движения предоставил копию видео в правоохранительные органы Петербурга, сообщает группа «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

17 октября около 11.30 на Мурманском шоссе по направлению из города водитель автомобиля Toyota Camry с номерами администрации губернатора Санкт-Петербурга или правительства, посчитав, что его должны пропускать остальные участники дорожного движения, в месте сужения дороги при ремонте, совершил неоднократное экстренное торможение перед машиной свидетеля, говорится в сообщении.

Автор видео и поста в соцсети направил запись в органы и в администрацию города Санкт-Петербурга.

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