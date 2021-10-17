«Умные» светофоры на перекрестках Суворовского проспекта не дадут чиновникам преимущества

На перекрестках Суворовского проспекта, которые не регулируют, установят «умные светофоры», которые будут давать приоритет общественному транспорту. На чиновников такая привилегия распространятся не будет. Об этом сообщает Мойка78 со ссылкой на Комитет по транспорту.

На нерегулируемых перекрестках Суворовского проспекта установят «умные» светофоры. Они будут оборудованы специальными антеннами, которые предназначены для считывания датчиков, установленных только на автобусах и троллейбусах. При этом функция распознавания регистрационных номеров в устройствах сигнализации не планируется.

В ноябре этого года планируется установить регулирующее движение на участке от Заячьего переулка до Невского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга заработал новый новый светофор, который расположен на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы.