Заработал светофор на перекрестке Лабораторного проспекта с Бестужевской улицей

В Калининском районе Петербурга заработал новый новый светофор. Он расположен на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Новый светофор на пересечении Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы был выполнен по заказу подведомственного Комитету СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Светофор был необходим из-за увеличения интенсивности пешеходных потоков после окончания активной жилой застройки в Калининском районе. Решение было принято, чтобы обезопасить всех участников движения на данной области.

Новые светофорные объекты, по сообщение комитета, появятся еще по 16 адресам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на пересечении Суворовского проспекта и 6-й Советской улицы ремонтируют светофоры, но в зоне проведения работ не обеспечен безопасный проход пешеходов и отсутствует ограждение зоны производства.