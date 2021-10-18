В Красносельском районе загорелась двушка

Пожар произошел в Красносельском районе Северной столицы.

Сегодня,18 октября, почти в восемь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: ул. Бронетанковая, д.11, корп.1. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Загорелась двухкомнатная квартира. Почти через 30 минут огонь потушили.

В тушении огня принимали участие две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе произошло возгорание в результате которого пострадал мужчина. В Выборгском районе на Поэтическом бульваре дом 5 пожар начался в трехкомнатной квартире. Очагом возгорания стал тлеющий матрац и постельные принадлежности. Огонь удалось потушить достаточно быстро всего за 22 минуты, но при этом в результате успел пострадать человек. Его осматривают сотрудники медицинской помощи.