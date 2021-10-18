В Невском районе сообщили о пронесенной гранате в общежитие вуза

Из общежития эвакуировали 400 человек, в ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено. Фото: Pixabay

Из общежития эвакуировали 400 человек, в ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено. Фото: Pixabay

Неизвестный представился сотрудником ФСБ дал заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 17 октября в 21:40 поступил звонок от неизвестного, представившегося полномочным представителем президента по Петербургу от ФСБ.

Он сообщил, что на территорию университетского общежития по адресу: проспект Солидарности, дом 27 прошел человек с гранатой.

В итоге было эвакуировано 400 человек, в ходе осмотра взрывное устройство не обнаружено. В операции принимали участие восемь сотрудников ОВД. В УМВД России по Невскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Калининском районе Петербурга студент предпринял попытку пронести в общежитие политехнического университета два предмета, похожих на оружие.