Мигрант погиб после ДТП с автобусом на Придорожной аллее

Мигрант погиб после ДТП с автобусом на Придорожной аллее
ДТП произошло на Придорожной аллее. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки. Правоохранители начали проверку.

Трагическая авария случилась 18 октября у дома №24 по Придорожной аллее. 33-летний уроженец одного из среднеазиатского государства за рулем «Мерседес Бенц», двигаясь по Суздальскому проспекту, столкнулся с двигавшимся впереди автобусом «Лиаз», под управлением 52-летнего горожанина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб смертельное ДТП


 

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