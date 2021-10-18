Мигрант погиб после ДТП с автобусом на Придорожной аллее

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки. Правоохранители начали проверку.

Трагическая авария случилась 18 октября у дома №24 по Придорожной аллее. 33-летний уроженец одного из среднеазиатского государства за рулем «Мерседес Бенц», двигаясь по Суздальскому проспекту, столкнулся с двигавшимся впереди автобусом «Лиаз», под управлением 52-летнего горожанина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате столкновения водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в ДТП с деревом в Ломоносовском районе.