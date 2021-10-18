В США обсуждают вопрос вакцинации детей от 5 до 11 лет

На этой неделе в правительстве США планируют обсудить вопрос о том, чтобы сделать вакцины в меньших дозах доступными для 28 миллионов детей страны в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает портал medicalxpress.com.

В случае положительного решения в США запустят национальную кампанию вакцинации детей младшего возраста от COVID-19.

Это значит, что аптеки и медицинские учреждения в каждом штате могут делать прививки от COVID-19 детям. При этом уточняется, что в этих случаях следует использовать только дозы, приготовленные и упакованные специально для детей.

Пока открыт вопрос, будут ли прививки для детей обязательными и будут ли их требовать для посещения школы. По законам США, такие решения могут принимать власти отдельных штатов и даже городов.

Дети переносят COVID-19 гораздо легче взрослых. Однако, по данным Американской академии педиатрии, более 540 детей в США уже умерли от COVID-19. Кроме того, представители здравоохранения считают, что вакцинация детей снизит распространение вируса среди взрослых.

Вопрос использования вакцины для детей 5-11 лет активно обсуждается и в Европе.

Известно, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech запросили лицензию на вакцину против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет во всем Европейском союзе. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

В заявлении говорится, что результаты показали «сильный иммунный ответ» у детей и что вакцина также оказалась безопасной. Сейчас в Европе нет антиковидных вакцин, которые разрешены для детей младше 12 лет. Лекарства части производителей допустимо использовать только для детей более старшего возраста.

Если регулирующие органы ЕС согласятся, это будет первая возможность для детей младшего возраста в Европе пройти иммунизацию против COVID-19.

В России зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12−17 лет могут уже через две недели. По данным Минздрава, дети от 6 до 17 лет составляют 12−13% всех болеющих коронавирусом россиян. На прошлой неделе в десяти московских школах запустили бесплатную экспресс-диагностику учеников на COVID-19.