Полгода без мужа: как изменилась жизнь Елизаветы II после смерти принца Филиппа

Супруги прожили вместе 74 года и привыкли каждый день проводить вместе.

На протяжении десятилетий Елизавета II и ее супруг принц Филипп придерживались одного распорядка дня, но смерть мужа королевы 17 апреля 2021 года все изменила. Сегодня поговорим подробнее о том, как теперь выглядит жизнь 95-летняя англичанки.

Известно, что раньше принц Филипп предпочитал вставать раньше королевы и завтракал без нее. Благодаря этому у Елизаветы II появлялось время на то, чтобы побыть в одиночестве. Сейчас она просыпается в 8:30, а уже в 9 утра завтракает, слушая мелодии, играемые на волынке. За приемом пищи королева читает газеты, из которых узнает о важных событиях. После смерти супруга Елизавета II на время сократила количество читаемой прессы, чтобы лишний раз не расстраиваться.

После завтрака королева занимается государственными делами – в том числе отвечает на письма простых граждан со всего мира. Как только с бумагами покончено, Елизавета II идет на прогулку. Чтобы пережить утрату, королева завела двух корги, которым необходим свежий воздух. Известно также, что иногда, если есть свободное время, Елизавета II предпочитает сама готовить еду для своих питомцев.

Королева любит активный отдых, поэтому днем ей нравится ездить на лошадях. Раньше она часто рыбачила с принцем Филиппом, но сейчас ловля рыбы не приносит столько же удовольствия – ведь рядом нет веселого супруга.

В 16:00 Елизавета II устраивает чаепитие в отдельном шатре. Участие в нем принимают только члены семьи, а вот гости туда не допускаются. После трапезы королева отправляется принимать ванну – это стало традицией.

Перед ужином вся семья собирается на аперитив. После королева ест блюда, приготовленные либо из дичи, либо из рыбы. Принц Филипп был известен своей любовью к вкусной еде: он обожал карри и чеснок, чего не скажешь о королеве. Сейчас, наверное, многие рецепты блюд изменены, чтобы они больше нравились королеве.

Вечером Елизавета II либо проводит официальные приемы либо смотрит телевизор. Все чаще королева проводит время в одиночестве – без супруга составить компанию ей могут разве что другие члены семьи.

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