Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов

Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов
С 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн. Фото: Pixabay

Мозамбик стал первой страной, получившей выплаты за сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от фонда лесного углеродного партнерства. Речь идет о 6,4 млн долларов.

Страна получила выплату после того, как власти представили официальный отчет о мониторинге уровня выбросов, сообщает Club of Mozambique. С 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн.

Всемирный банк отметил, что выплата Мозамбику является признанием вклада страны в осуществление мероприятий по сокращению выбросов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист в области защиты окружающей среды Алексей Терехов предложил на законодательном уровне закрепить условия работы производства в России — с использованием экологически чистых технологий.

выбросы Мозамбик экология


 

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