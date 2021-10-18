Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов

С 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн. Фото: Pixabay

С 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн. Фото: Pixabay

Мозамбик стал первой страной, получившей выплаты за сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от фонда лесного углеродного партнерства. Речь идет о 6,4 млн долларов.

Страна получила выплату после того, как власти представили официальный отчет о мониторинге уровня выбросов, сообщает Club of Mozambique. С 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн.

Всемирный банк отметил, что выплата Мозамбику является признанием вклада страны в осуществление мероприятий по сокращению выбросов.

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