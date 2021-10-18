В Подмосковье сотрудник полиции ранил девушку из пистолета, пытаясь спасти ее от алабая

Подмосковный полицейский ранил девушку из пистолета, стреляя в напавшего на нее алабая.

Инцидент произошел в поселке Ильинский в Подмосковье.

Начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полицейский использовал табельное оружие, чтобы защитить девушку от напавшей на нее собаки, сообщает ТАСС.

Участковый прибыл на место происшествия и увидел, что алабай повалил девушку на землю и порвал одежду. Сотрудник полиции несколько раз выстрелил в собаку и ранил ее. При этом одна из пуль попала девушке в бедро.

По факту применения оружия полицейским проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хозяин среднеазиатской овчарки не собирается нести ответственность за случившееся. Жуткий инцидент случился 10 июня в Новом Девяткино, где большая овчарка разодрала собаку мелкой породы йорка на глазах у детей.