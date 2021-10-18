В Ленобласти разыскивают виновника гибели 23-летнего парня

Следственные органы города Тосно завели уголовное дело после смерти 23-летнего молодого человека.

Как сообщает областное СУ СК, накануне в Гатчинскую больницу доставили молодого человека. Спасти его жизнь не удалось, он вскоре скончался. На теле погибшего были зафиксированы телесные повреждения.

По факту его гибели открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место преступления. Сейчас правоохранители выясняют причины и условия произошедшего, а также личности причастных к гибели молодого человека. Проводятся судебные экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитого парня нашли в городе Никольское. Гражданин 1998 года рождения был госпитализирован в Центральную районную больницу города Гатчина, где скончался. При нем были две пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки, куртка.