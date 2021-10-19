Врач сообщил, что в России участились случаи «желудочного ковида» у детей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России наблюдается рост случаев «желудочного ковида» у заболевших детей.

По словам врача, «желудочный ковид» является не отдельным заболеванием, а вариантом течения инфекции у разных пациентов. Желудочно-кишечная форма течения характерна для детей, заразившихся дельта-штаммом. Об этом пишет «Лента.ру».

Специалист добавил, что в Китае специалисты проводят тестирование на коронавирус с помощью ректального мазка. Такой вид теста считается более информативным по сравнению с мазком из носоглотки, объяснил Болибок. В России и Европе его не применяют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина роста случаев COVID-19 в странах с большим охватом вакцинации. К примеру, в Великобритании, где полностью привились более 66% граждан, ежедневно фиксируют по 35 тысяч случаев в сутки.