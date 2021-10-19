Врач заявил, что омега-3 помогает в борьбе с коронавирусом

Вещество омега-3 может быть полезным при борьбе с коронавирусной инфекцией, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, эта пищевая добавка способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, подавляющих воспаление в организме, передает «Лента.ру».

Болибок пояснил, что в организме всегда присутствует баланс провоспалительных и противовоспалительных веществ. Так организм способен регулировать, ликвидировать воспаление или нет. Омега-3 же может помочь в борьбе с заболеванием благодаря своему влиянию на активизацию процессов «тушения» очагов воспаления.

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