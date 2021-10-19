Врач назвала продукты, помогающие снять стресс

Врач назвала продукты, помогающие снять стресс
По словам специалиста, организму необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени. Фото: Pixabay

Эндокринолог и диетолог Алена Барредо перечислила продукты, которые помогают справиться со стрессом и улучшают сон.

В первую очередь нужно есть богатые магнием продукты: орехи, малину, ежевику, грейпфрут, авокадо, сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, организму необходимы витамины группы В, которые содержатся в овощных салатах и зелени. Полезные Омега-3 кислоты участвуют в синтезе изолирующей миелиновой оболочки для нервных клеток и окончаний, что улучшает работу нейронов и стрессоустойчивость. Они содержатся в рыбе и креветках.

Сельдерей, бананы, какао увеличивают синтез нейрогормона серотонина, который помогает избавиться от стресса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что снизить риски развития заболеваний сердца можно не просто исключением отдельных видов продуктов, но формированием правильного рациона, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

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