В мире коронавирусом заразились более 241,1 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 241,1 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 451 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 19 октября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 241 113 527, скончались от вируса 4 905 124 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 45 050 899 человек заразились, 726 196 умерли. На втором месте находится Индия: 34 081 315 инфицированных, 452 290 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 651 910 зараженных, умерли 603 465 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин напомнил о праве губернаторов вводить обязательную вакцинацию.

в мире коронавирусная пандемия


 

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