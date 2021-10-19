Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках утром во вторник

Утром во вторник, 19 октября, на дорогах Северной столицы собрались 7-балльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», после 10 часов утра дорожная ситуация улучшится до пяти баллов. После 11:00 и до 14:00 пробки составят 4 балла.

Крупные заторы образовались на Московском и Витебском проспекте. Многокилометровая пробка начинается от ЖД станции «Проспект Славы» и заканчивается на «Воздухоплавательный парк».

Красным отмечены участки на Лиговском проспекте, Каменноостровском проспекте, набережной реки Карповки и проспекте Медиков. Также машины скопились на Центральной улице, проспекте Энгельса и на 24-м километре КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили о снеге и гололедице во вторник.