Доктор Мясников объяснил, почему в России не будут сопротивляться каплям от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему капли от коронавируса выигрышнее, чем вакцины. Он подчеркивает, что идея всеобщей вакцинации все так же актуальна и важна и для России, и для всего мира.

«Вакцины, которые вводятся внутримышечно, дают хороший системный ответ, вырабатывают антитела, циркулирующие в нашей крови. Хорошо защищают от тяжелого течения болезни (мы это видим, сравнивая уровень смертности в странах с высоким уровнем вакцинации и с низким, к которым — увы — относится Россия)», — пишет Александр Мясников в своем телеграм-канале (стиль и орфография автора сохранена).

При этом, по словам врача, вакцины мало препятствуют распространению болезни. Коронавирус проникает через нос, «цепляется» за слизистую и начинает в ней размножаться.

«Если он (вирус – Ред.) пойдёт вниз, в лёгкие, то столкнётся уже с системным иммунитетом, с антителами, выработанными под влиянием вакцины, введённой внутримышечно», — объясняет Александр Мясников.

Иными словами, те вакцины, которые ободрены сейчас Минздравом страны, предохраняют от тяжелого течения болезни, но не могут эффективно препятствовать размножению вируса в носоглотке.

Необходимо обеспечить местный иммунитет именно в носоглотке, говорит Мясников. Для этого и будут предназначены новые интраназальные вакцины, работа над которым сейчас ведется в России.

Александр Мясников приводит в пример первые результаты тестов на добровольцах: уровень антител от экспериментальных интраназальных вакцин в крови у испытуемых не меньше, чем от внутримышечных.

«При этом интраназальные вакцины человек может вводить себе сам — их достаточно просто закапать в нос. Да и сопротивление таким вакцинам будет куда как меньшим, у наших людей традиционно благожелательные отношение к каплям — это же не уколы!!!!» — в своем привычном эмоциональном тоне дает оценку Мясников.

Ранее заявлялось, что вакцина от COVID-19 в виде назальных капель может стать доступной осенью 2022 года.