В среду в Петербурге ожидается усиление ветра

Жителей Северной столицы предупредили об усилении ветра в середине рабочей недели.

В среду, 20 октября, порывы ветер будет дуть южных, юго-восточных направлений. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Также ночью и утром на дорогах местами гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о минусовой температуре и гололедице 20 октября. Утром и днем пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.