Петербургская поэтесса объяснила, почему ищет новую семью своему сыну с «мощной энергетикой»

В понедельник, 18 октября, по Сети разлетелось объявление 33-летней пемебурженки, которая ищет приемных родителей для своего 3-месячного сына с помощью объявления в социальной сети. Сегодня девушка объяснила свой поступок.

Оказывается, что для жительницы Северной столицы это не первая попытка «пристроить» ребенка таким образом. Полтора года назад органы опеки забрали у девушки дочь, и новую семью для малышки петербурженка также нашла с помощью социальных сетей.

Автор публикации рассказала «Невским новостям», что страдает от психического заболевания, поэтому ребенка у нее забрали и, скорее всего, лишат родительских прав. Сейчас мальчик находится в доме малютки. «Я на него даже не могу посмотреть. Даже памперс передать не могу», — отметила собеседница издания. Почему вышло так, что ситуация с изъятием новорожденного повторилась, непонятно.

Известно, что сейчас девушка находится в Уфе, где планирует оставаться, пока судьба сына не будет определена. Об этом она рассказала «Петербургскому дневнику».

Напомним, что пользовательница «ВКонтакте» опубликовала объявление о поиске приемных родителей для трехмесячного сына. «Грудничок Саша ищет маму и папу. Ему всего 3 месяца. Безумно любимый и желанный ребёнок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Родословная: родители занимаются интеллектуальным трудом. Папа – предприниматель с техническим складом ума, мама – автор методики преподавания математики, поэтесса», — написала петербурженка.

Такой формат публикации покоробил пользователей соцсетей. Они отметили, что молодая мать относится к малышу будто к «щенку».