В Минздраве заявили о резком росте заболеваемости COVID среди детей

В Минздраве заявили о резком росте заболеваемости COVID среди детей
У половины болеющих детей есть выраженные клинические проявления коронавируса. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних в России кратно возросла. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, у половины болеющих детей и подростков есть выраженные клинические проявления коронавирусной инфекции.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил и выросшую в связи с этим нагрузку на педиатрическую службу.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 33 740 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 060 752 случая COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог выступил против массовой вакцинации детей от COVID.

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