Россиян предупредили, что COVID стал прятаться под маской обычной простуды

Россиян предупредили, что COVID стал прятаться под маской обычной простуды
Врач отметил, сейчас распознать коронавирус очень тяжело. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Коронавирус начал маскироваться под сезонные заболевания с респираторными симптомами. Об рассказал врач общей практики Борис Шеляпин.

По его словам, теперь у COVID-пациентов наблюдают среди симптомов обычную для простуды невысокую температуру, насморк и боль в горле. Диагностировать новый вирус удается только с помощью теста.

Медик отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что начавшаяся этой осенью четвертая волна запутала медиков. После прихода штамма «Дельта» возросло число тяжелых форм заболевания, летальных исходов. Кроме того, вирус все чаще выявляют среди детей и подростков.

Шеляпин подчеркнул, что теперь при первых признаках простуды рекомендуется сдавать тест на выявление коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 2 млн россиян находятся под наблюдением из-за контакта COVID-пациентами.

коронавирусная пандемия четвертая волна


 

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