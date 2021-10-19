Попова: более 2 млн россиян находятся под наблюдением из-за контакта COVID-пациентами

Попова: более 2 млн россиян находятся под наблюдением из-за контакта COVID-пациентами
Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России. Фото: kremlin.ru

Почти 2,1 млн россиян находятся под наблюдением врачей после контакта с заразившимися COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, борьба с распространением новой болезни в очагах продолжается. И добавила, что иммунизация необходима для предотвращения серьезного заболевания после контакта с вирусом.

Как сообщил ТАСС во вторник, 19 октября, Попова подчеркнула, что в настоящее время под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 33 740 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 060 752 случая COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве заявили о резком росте заболеваемости COVID среди детей.

анна попова коронавирусная пандемия Россия


 

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