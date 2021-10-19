В Канаде семья переправила дом через залив на лодках

В Канаде семья переправила дом через залив на лодках
Дом перевезли на каркасе с шинами и пустыми бочками. Фото: скриншот видео YouTube

Супругам из провинции Ньюфаундленд в Канаде пришлось переехать на новое место, но бросать свой дом они не стали. Здание решили переправить на лодках через залив.

Семейная пара настолько полюбила дом, что выкупила его у арендодателей, которые хотели снести постройку. Вскоре супруги приняли решение переехать, но расставаться с жилищем они не захотели, пишет UPI.

Как оказалось, перевозка дома по воде осуществляется намного проще, чем по суше. Поэтому пара получила необходимое разрешение и переправила дом через залив между островами Ньюфаундленд и Лабрадор. Для этого они соорудили каркас с шинами и пустыми бочками, на котором и разместили дом. Сам каркас тянули несколько лодок.

По пути на другой остров один из углов постройки частично погрузился в воду, но это не помешало довезти его до места назначения. Дом установили на новом месте, сейчас он высыхает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Канаде разбился самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?», есть жертвы.

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