В Израиле у ребенка обнаружили новый штамм коронавируса

Одиннадцатилетний мальчик из Израиля оказался носителем нового штамма коронавируса AY.4.2, который британские ученые признали более заразным, чем «дельта».

Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. Новую мутацию обнаружили у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за рубежа и сдал тест в аэропорту Тель-Авива. При этом зараженный после прибытия соблюдал карантин и ни с кем не контактировал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «дельты». Ученые считают, что новая мутация на 10-15% заразнее дельта-штамма, от которого она произошла. На этот вариант SARS-CoV-2 приходится почти 10% случаев заражения в Великобритании. AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом в мире.