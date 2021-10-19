В Израиле у ребенка обнаружили новый штамм коронавируса

В Израиле у ребенка обнаружили новый штамм коронавируса
Новую мутацию обнаружили у 11-летнего мальчика из Израиля. Фото: pixabay

Одиннадцатилетний мальчик из Израиля оказался носителем нового штамма коронавируса AY.4.2, который британские ученые признали более заразным, чем «дельта».

Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. Новую мутацию обнаружили у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за рубежа и сдал тест в аэропорту Тель-Авива. При этом зараженный после прибытия соблюдал карантин и ни с кем не контактировал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии распространяется новый штамм коронавируса, который заразнее «дельты». Ученые считают, что новая мутация на 10-15% заразнее дельта-штамма, от которого она произошла. На этот вариант SARS-CoV-2 приходится почти 10% случаев заражения в Великобритании. AY.4.2 может стать самым заразным коронавирусом в мире.

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