Частая зевота может стать тревожным звоночком, свидетельствующем о депрессии

Частая зевота может стать тревожным звоночком, свидетельствующем о депрессии
По мнению специалиста, при стрессе и депрессии повышается уровень картизола. Фото: pixabay

Если человек часто зевает, то это может свидетельствовать о нарушениях в организме или заболеваниях, среди которых депрессия или сахарный диабет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта и инфекциониста Нуржахан Фаллахи.

Зевота — это полезный рефлекс. Она расслабляет мускулы и увеличивает дыхательные пути. С помощью нее можно легче перенести стресс для организма, а также нервное напряжение. Однако, по мнению врача-терапевта Фаллахи, частая зевота может стать тревожным звоночком, на который стоит обратить внимание.

По мнению специалиста, при стрессе и депрессии повышается уровень картизола, который может спровоцировать зевоту. Она является признаком многих заболеваний, например, рассеянного склероза, нарушения работы щитовидной железы, концентрации половых гормонов. Среди списка также присутствуют: снижении гемоглобина, при патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, связанные с нарушением жирового обмена.

Точный диагноз все равно определит только лечащий врач. По словам Фаллахи, часто зевают также пациенты, которые принимают антидепрессанты и противоаллергические преппараты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что одним из последствий коронавируса может быть депрессия. Осенью вовремя распознать это последствие ковида сложнее, чем в другое время года.

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Частая зевота может стать тревожным звоночком, свидетельствующем о депрессии
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