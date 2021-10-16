Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19

Одним из последствий ковида может быть депрессия. Подробнее об этом явлении рассказала психотерапевт Екатерина Мисевич.
Так, ковид оказывает отрицательное воздействие на самые разные системы организма, в том числе на психику. Также врач считает, что это может приводить к депрессии. Осенью вовремя распознать это последствие ковида сложнее, чем в другое время года, отмечает она. Об этом сообщает Sputnik.
В период сокращения светового дня и дождей симптомы этого психического заболевания можно принять за сезонное ухудшение настроения, обратила внимание Мисевич.
Если после перенесенного ковида прошло менее полугода и если раньше для человека не были характерны периоды осеннего уныния и упадка сил, возможно, это все депрессия на фоне ковида.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава исследовательского центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российские ученые начали доклинические исследования платформы для новых вакцин, которые будут защищать сразу от нескольких разных вирусов.