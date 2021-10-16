Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19

Одним из последствий ковида может быть депрессия. Подробнее об этом явлении рассказала психотерапевт Екатерина Мисевич.

Так, ковид оказывает отрицательное воздействие на самые разные системы организма, в том числе на психику. Также врач считает, что это может приводить к депрессии. Осенью вовремя распознать это последствие ковида сложнее, чем в другое время года, отмечает она. Об этом сообщает Sputnik.

В период сокращения светового дня и дождей симптомы этого психического заболевания можно принять за сезонное ухудшение настроения, обратила внимание Мисевич.