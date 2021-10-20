В Петербурге врач, получивший ранение от пациента, находится в реанимации

В Петербурге врач, получивший ранение от пациента, находится в реанимации. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге врач, получивший ранение от пациента, находится в реанимации. Фото: "Яндекс.Карты"

Врача, который вчера получил ножевое ранение от пациента, госпитализировали в отделение кардиологической реанимации городской многопрофильной больницы №2. При госпитализации пациент находился в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.Spb, пострадавший находится в отделении той же больницы, где было совершено нападение.

Во время планового обхода 19 октября около 4 часов ночи в городской больнице №2, которая находится в Учебном переулке, было совершено покушение на убийство.

Врач получил от пациента проникающее колото-резаное ранение в грудь. Инцидент произошел в помещении хирургического отделения. Сейчас пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также как покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по версии следствия, в ночь с 18 на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц, расположенной в Выборгском районе, пациент ранил сотрудника больницы.