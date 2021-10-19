В петербургской больнице пенсионер в ножом напал на врача

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 октября в хирургическом отделении одной из больниц, расположенной в Выборгском районе, пациент ударил ножом в грудь врача. «Потерпевший был помещен в реанимацию, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь»,- уточнили в СК по региону.

Подозреваемый задержан. Мотивы его поведения устанавливаются.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга мужчина избил врача, отказавшегося ставить его ребёнку прививку от столбняка. На буйного родителя возбуждено уголовное дело.