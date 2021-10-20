Приставы Петербурга разыскали автоледи, собравшую штрафов на 1,5 миллиона

Жительница Петербурга, в отношении которой было возбуждено более 600 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, лишилась своего автомобиля.

Об этом стало известно сегодня, 20 октября. 32-летняя автоледи осталась без Infiniti. Если женщина в ближайшее время полностью не погасит задолженность, транспортное средство будет реализовано.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, за полтора году автоледи нагоняла на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. За все это время она не оплатила ни одного штрафа.

В результате судебным приставом были вынесены постановления на запрет регистрационных действий в отношении 4 автомобилей, принадлежащих молодой женщине – Infiniti, Bentley, BMW 5 и Cadillac.

Остановить автоледи на Infiniti инспекторам удалось в Зеленогорске. Авто было изъято. В настоящий момент петербурженка частично оплатила задолженность — 200 тыс. рублей поступили на расчетный счет судебных приставов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей.