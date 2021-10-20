В Петербурге от последствий коронавируса скончались еще 62 человека

В Петербурге от последствий коронавируса скончались еще 62 человека
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 62 пациента, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 23 094 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 274 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 673 230.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 20 октября по всему миру от COVID-19 скончалось 4 912 810 человек. Такие подсчеты сделали в университете имени Джонса Хопкинса. На первом месте по смертности остается США — 728 192 жизни унесла болезнь. Заболело в штатах около 45 миллионов человек.

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