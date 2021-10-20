В 2022 году парк Монрепо в Выборге будет полностью готов к открытию

В 2022 году парк Монрепо в Выборге будет полностью готов к открытию. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В 2022 году парк Монрепо в Выборге будет полностью готов к открытию. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

К лету 2022 году в Выборге к полному открытию подготовят парк Монрепо. После масштабной реконструкции посетители наконец-то смогут прогуляться по ухоженным местам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

Парк Монрепо работает и сейчас, но окончательно реставрационные работы в нем закончатся только в мае-июне следующего года. Открытие парка именно в летне-весенний сезон позволит, по мнению губернатора Дрозденко, «поймать» большой наплыв туристов. Парк Монрепо входит в тридцатку самых посещаемых музеев страны.

Реконструкция парка началась в 2017 году. Специалисты работали над восстановлением срубов главных усадебных построек, а также возвращением зданиям их исторического облика. За время работ удалось сохранить почти 30% деревянного материала. На настоящий момент подходят к концу высадка деревьев, кустарников и обустройство газонов.

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