В Ленобласти мужчина выложил в сеть интимное видео с 16-летней

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло преступление сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция задержала 20-летнего ночного сторожа одной из школ Ленобласти.

Ранее в правоохранительные органы обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала, что молодой человек в деревне Сосновка Бокситогорского района по обоюдному согласию, вступил в половое сношение с ее 16-летней дочерью. Также стало известно, что мужчина разместил видео интимного характера с ее участием в социальной сети «ВКонтакте».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти не раскрыто дело о незаконном хранении наркотических средств. 53-летний житель Ленинградской области обратился в полицию и сообщил об интересной находке.