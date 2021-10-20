Житель поселка Тельмана расстрелял из ружья соседскую дверь

Житель поселка Тельмана расстрелял из ружья соседскую дверь
Стрельба прогремела на лестничной площадке. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе Ленобласти полицейские разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в подъезде. Пули летели в соседскую дверь.

Инцидент произошел во вторник, 19 октября, в поселке Тельмана. В 15:55 в отдел полиции обратилась жительница дома 5 по Октябрьской улице. Она заявила, что сосед по подъезду выстрелил несколько раз из ружья в сторону ее входной двери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте следы от выстрелов на дверной коробке, а также на стене. Было установлено, что стрелял сосед, на момент прибытия полицейских в квартире находилась его 58-летняя мать. По ее словам, 34-летний сын стрелял из принадлежащего ему ружья, после чего ушел в неизвестном направлении.

Гладкоствольное ружье и 17 патронов изъяты. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после стрельбы из рогатки в Renault Logan на Дунайском возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти поселок тельмана стрельба


 

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