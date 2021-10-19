После стрельбы из рогатки в Renault Logan на Дунайском возбуждено уголовное дело

После стрельбы во Фрунзенском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.
Напомним, 19 октября около 17:00 во дворе дома № 33 на Дунайском проспекте неизвестный, предположительно из рогатки выстрелил двумя металлическими шариками от подшипника в заднее стекло автомобиля Renault Logan, за рулем которого находилась 34-летняя женщина. В машине находилась также и четырехлетняя дочь водителя.
В результате инцидент никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (Хулиганство). Злоумышленника разыскивают.
Ранее gazeta.spb.ru писала, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, в результате стрельбы на Пулковском шоссе никто не пострадал.