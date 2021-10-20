На Калининской овощебазе выявили мигрантов с фальшивыми документами

На Калининской овощебазе выявили мигрантов с фальшивыми документами
Рейд прошел на овощебазе. Фото: ГУ МВД РФ

Правоохранители Петербурга провели очередной профилактический рейд на Калининской овощебазе. Большинство из иностранных граждан оказались нарушителями.

О результатах рейда стало известно в среду, 20 октября. Рейд проходил в промышленных и торговых площадках овощебазы на проспекте Непокоренных, 63. В первую очередь правоохранители проверяли документы у тех, кто работает на промышленных и торговых площадках.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что 66 человек из 110 находится в России с нарушением миграционного законодательства. В отношении их возбуждены административные дела.

Двое мигрантов предъявили фальшивые документы. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За самые грубые нарушения граждане вынуждены будут выехать из страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале октября по итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб рейд


 

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