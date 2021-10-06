По итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов

Петербургская полиция провела профилактический рейд по квартирам, а также промышленным и торговым площадкам. Искали мигрантов-нелегалов.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, в ходе рейда сотрудники полиции проверили около 400 иностранцев из ближнего зарубежья. Всех доставили в отделы полиции для разбирательств.

Выяснилось, что несколько десятков из них жили в России нелегально. Против них открыли административные дела. Всех мигрантов, совершивших наиболее грубые нарушения закона, выдворят за пределы страны на несколько лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч. Он должен был ежемесячно выплачивать четверть своих доходов на содержание своей семилетней дочери и сыну, которому уже исполнилось 18 лет. Оба жили в детском доме.