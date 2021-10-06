По итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов

По итогам рейда в Петербурге в полицию доставили 400 мигрантов
Полиция провела миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб

Петербургская полиция провела профилактический рейд по квартирам, а также промышленным и торговым площадкам. Искали мигрантов-нелегалов.

Как сообщили в пресс-службе городского главка МВД, в ходе рейда сотрудники полиции проверили около 400 иностранцев из ближнего зарубежья. Всех доставили в отделы полиции для разбирательств.

Полиция провела миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб

Выяснилось, что несколько десятков из них жили в России нелегально. Против них открыли административные дела. Всех мигрантов, совершивших наиболее грубые нарушения закона, выдворят за пределы страны на несколько лет.

Полиция провела миграционный рейд. Фото: ГУ МВД по СПб

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы разыскали должника по алиментам и заставили вернуть долг в 450 тысяч. Он должен был ежемесячно выплачивать четверть своих доходов на содержание своей семилетней дочери и сыну, которому уже исполнилось 18 лет. Оба жили в детском доме.

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