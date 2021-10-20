Пассажира такси подстрелили во время ссоры двух водителей в Ленобласти

Пассажира такси подстрелили во время ссоры двух водителей в Ленобласти
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Полиция устанавливает виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта. Пострадавшим оказался пассажир такси.

Инцидент произошел во вторник, 19 октября. Около 17 часов в полицию Выборга из медучреждения поступило сообщение о том, что в приемный покой обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, выяснилось, что мужчина пострадал, когда ехал на такси по Выборгскому шоссе. Между таксистом и водителем автомобиля «ВАЗ – 2114» произошел конфликт, в результате которого последний сделал несколько выстрелов из травматического пистолета, попав в пассажира.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск стрелка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель поселка Тельмана расстрелял из ружья соседскую дверь.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти полиция стрельба


 

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