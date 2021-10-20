В Минздраве ожидают всплеск заболеваемости туберкулезом

Рост заболеваемости туберкулезом, в том числе в запущенной форме, ожидают в этом году в России в связи с приостановлением профилактических осмотры в период пандемии. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Ирина Васильева.
По словам словам Васильевой, профосмотры потеряли еще в 2020 году. Так, примерно 12% больных туберкулезом не выявили. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она обратила внимание на то, что на ранней стадии болезнь не заразна, но если заболевший приходит уже с жалобами, то он, чаше всего, заразен. Васильева уверена, в связи с ростом заболеваемости туберкулезом может вырасти и смертность от него.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки зафиксировали 1 028 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии. Общее число умерших с начала пандемии составляет 226 353.