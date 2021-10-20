В Минздраве ожидают всплеск заболеваемости туберкулезом

В связи с ростом заболеваемости туберкулезом может вырасти и смертность от него. Фото: pixabay.com

В связи с ростом заболеваемости туберкулезом может вырасти и смертность от него. Фото: pixabay.com

Рост заболеваемости туберкулезом, в том числе в запущенной форме, ожидают в этом году в России в связи с приостановлением профилактических осмотры в период пандемии. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава Ирина Васильева.

По словам словам Васильевой, профосмотры потеряли еще в 2020 году. Так, примерно 12% больных туберкулезом не выявили. Об этом сообщает РИА «Новости».