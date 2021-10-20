В России установлен новый максимум смертей COVID-пациентов за сутки

В России установлен новый максимум смертей COVID-пациентов за сутки
В России продолжают обновлять данные по смертности от COVID. Фото: комитет по здравоохранению

В России за последние сутки зафиксировали 1 028 смертей пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших с начала пандемии составляет 226 353.

За минувшие сутки также выявили 34 073 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии в России зафиксировали 8 094 825 случаев коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от последствий коронавируса скончались еще 62 человека.

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