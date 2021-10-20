Жителей Ленобласти ждут заморозки, мокрый снег и гололед 21 октября

Жителей Ленобласти ждут заморозки, мокрый снег и гололед 21 октября
В регионе ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в четверг, 21 октября, ожидается облачная погода и мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 градусов, на востоке местами похолодает до –1. Днем столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью пройдут осадки в виде дождя, местами сильные, на востоке с мокрым снегом. Днем в большинстве районов дождь, местами небольшой. В начале ночи на востоке местами налипание мокрого снега.

Умеренный ветер подует с юго-запада, запада, местами порывы до сильного. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов.

ленобласть погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

Новости партнеров
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Каким препаратом людям старше 60 лет прививаться от COVID-19
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Госдума поддержала новые пенсионные поправки
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя
Чем ревакцинироваться россиянину и почему нельзя "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти ждут заморозки, мокрый снег и гололед 21 октября
В Петербурге самая дорогая комната стоит около 10 млн рублей
В Коммунарке составили портрет пациента с коронавирусом
В четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов
В Ленобласти за сутки COVID подхватили 308 человек
В Минздраве ожидают всплеск заболеваемости туберкулезом
Торт из рыбы и молодая невеста: Солнцев женится спустя неделю после развода ...
Кто следующий? Вслед за Гузеевой и Серовым коронавирус настиг Безрукова