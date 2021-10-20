Жителей Ленобласти ждут заморозки, мокрый снег и гололед 21 октября

В Ленинградской области в четверг, 21 октября, ожидается облачная погода и мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время составит +2…+7 градусов, на востоке местами похолодает до –1. Днем столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью пройдут осадки в виде дождя, местами сильные, на востоке с мокрым снегом. Днем в большинстве районов дождь, местами небольшой. В начале ночи на востоке местами налипание мокрого снега.

Умеренный ветер подует с юго-запада, запада, местами порывы до сильного. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге ожидаются дожди и до +13 градусов.