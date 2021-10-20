Спасатели предупредили петербуржцев о сильном дожде 20 октября

Спасатели предупредили петербуржцев о сильном дожде 20 октября
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 20 октября.

Днем в середине рабочей недели Петербург местами накроет сильный дождь. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели отмечают, что из-за сильных осадков может увеличиться количество ДТП. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию, пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге ожидаются дожди. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11…+13 гр.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погодных условий


 

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