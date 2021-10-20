В Петербурге будут закрывать на ремонт сразу несколько станций в одно время

В Петербурге будут закрывать на ремонт сразу несколько станций в одно время
В планах закрыть на ремонт «Московскую-2», «Чернышевскую»,  и «Удельную». Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В планах метро Петербурга — закрывать на ремонт по несколько станций в год. Самым сложным испытанием для петербуржцев станет «Ладожская», ожидают в администрации подземки.

О таких планах заявил сегодня, в среду, 20 октября замначальника ГУП «Петербургский метрополитен» Дмитрий Бурин. Он отметил, что в скором времени на реконструкцию закроют «Ладожскую», которая обслуживает большой пассажиропоток. Известно, что это случится в начале 2023 года. До этого времени в планах организации закрыть на ремонт «Московскую-2», «Чернышевскую», и «Удельную». Об этом сообщает «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запланировано строительство нового автовокзала. Оттуда можно будет отправиться в Новгород, Псков, Тосно, Гатчину и Прибалтику. Автовокзал появится рядом со станцией метро «Купчино».

ГУП "Петербургский метрополитен" ладоджская метро новости СПб санкт-петербург


 

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