В Петербурге будут закрывать на ремонт сразу несколько станций в одно время

О таких планах заявил сегодня, в среду, 20 октября замначальника ГУП «Петербургский метрополитен» Дмитрий Бурин. Он отметил, что в скором времени на реконструкцию закроют «Ладожскую», которая обслуживает большой пассажиропоток. Известно, что это случится в начале 2023 года. До этого времени в планах организации закрыть на ремонт «Московскую-2», «Чернышевскую», и «Удельную». Об этом сообщает «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запланировано строительство нового автовокзала. Оттуда можно будет отправиться в Новгород, Псков, Тосно, Гатчину и Прибалтику. Автовокзал появится рядом со станцией метро «Купчино».