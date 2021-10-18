Новый автовокзал собираются построить у метро «Купчино»

Новый автовокзал собираются построить у метро &#171;Купчино&#187;
Строительство автовокзала с пятью перронами прибытия и 12 перронами отправления займет шесть лет. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге запланировано строительство нового автовокзала. Оттуда можно будет отправиться в Новгород, Псков, Тосно, Гатчину и Прибалтику.

Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства. Автовокзал появится рядом со станцией метро «Купчино». Его построит компания «Вернисаж», которой Смольный предоставил в аренду участок на Витебском проспекте. Вместе с автовокзалом будут построены гостиница категории «три звезды» и подстанция скорой помощи.

Автовокзал будет обслуживать 9,6 тысячи пассажиров в сутки. Пассажиры получат возможность отправиться с нового автовокзала в Новгород, Псков, Тосно, Гатчину и Прибалтику. На новую площадку переведут часть международных и междугородних маршрутов с автовокзала на набережной Обводного канала.

Строительство автовокзала с пятью перронами прибытия и 12 перронами отправления займет шесть лет. В двухэтажном здании будут кассовый зал, зона ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, медпункт, фуд-корт и офисы для туристических и транспортных компаний.

У пассажиров международных маршрутов будут отдельный вход с зоной досмотра, таможня и пункт погранконтроля. В строительство автовокзала и гостиницы вложат более 1 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты оценили вероятность строительства подземных торговых центров и паркингов в Петербурге.

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