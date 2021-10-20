Setl Group возводит третью очередь «Панорама парк Сосновка» с видовыми пентхаусами

Setl Group возводит третью очередь &#171;Панорама парк Сосновка&#187; с видовыми пентхаусами
"Панорама парк Сосновка". Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group приступил к строительству 3-й очереди жилого комплекса «Панорама парк Сосновка». 5 зданий высотой от 7 до 12 этажей разместятся на участке вдоль Светлановского проспекта и на перекрестке с проспектом Тореза.

Просторные видовые пентхаусы будут выделяться витражным остеклением и высотой потолков 3,5 метра, а также открытыми террасами, где можно будет организовать небольшой сад.

Внешний облик домов будет соответствовать стилю всего жилого квартала: навесные вентилируемые фасады украсит керамогранит и фактурный облицовочный кирпич, кроме того отдельные архитектурные объемы зданий на верхних этажах будут выделены золотистым цветом.

Дома третьей очереди будут оснащены самыми современными техническими системами. Это многоступенчатая система очистки воды до состояния питьевой. К услугам жильцов – малошумные лифты и комплекс систем «умного дома» Setl Home который включает IP-домофонию с камерами высокого разрешения с трансляцией изображения на экран смартфона. В квартирах также установят датчики защиты от протечек и охранно-пожарной сигнализации. Сбор данных счетчиков будет осуществляться автоматически, а оплатить счета можно будет дистанционно.

В закрытых от машин дворах появятся эксклюзивные детские и спортивные площадки, а к северу от домов будет проложена уютная прогулочная аллея. Окруженная парками «Панорама парк Сосновка» станет территорией комфорта и спокойствия, дворы будут закрыты от машин. Здесь разместятся эксклюзивные игровые площадки SetlKids и фитнес-станции нового поколения SetlSport с уникальным оборудованием, разработанным с участием профессиональных спортсменов.

Помимо прочего у жителей проекта Setl Group появятся два новых сквера для прогулок, а также пешеходная аллея общей длиной около километра. На прогулочной аллее Setl Group установит дизайнерские скамейки и атмосферные светильники и высадит деревья и кустарники различных пород, хвойные и лиственные.

Эксклюзивным брокером проекта «Панорама парк Сосновка» выступает «Петербургская Недвижимость». Плановый срок ввода домов третьей очереди в эксплуатацию – 3 квартал 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре Setl Group приступил к строительству нового жилого комплекса в Московском районе.

Setl Group новости СПб


 

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