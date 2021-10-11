Setl Group приступил к строительству нового жилого комплекса в Московском районе

Холдинг Setl Group начал возведение жилого комплекса «Парадный ансамбль» возле Пулковского шоссе, 103. Малоэтажный проект в престижном Московском районе отличает гармоничная европейская архитектура и множество рекреационных зон.

Центром квартала станет площадь с прудом и камерным рестораном на воде. На её создание проектировщиков вдохновили старинные ярмарочные площади европейских городов. Зимой, в предновогодние и рождественские дни, площадь украсит сказочная иллюминация.

ЖК «Парадный ансамбль», спроектированный «НСК-Проект», объединит 8 очередей общей жилой площадью более 760 тысяч квадратных метров. Строительство корпусов будет сопровождаться масштабным развитием социальной инфраструктуры: на территории квартала появятся 4 школы и 7 детских садов, в домах также предусмотрено большое количество коммерческих помещений для объектов стрит-ритейла.

В жилом комплексе предусмотрена и современная система навигации: стильные указатели с номерами домов, названиями улиц и ключевых объектов инфраструктуры.

На территории комплекса Setl Group создаст уютный парк возле ручья для неспешных прогулок или занятий спортом на свежем воздухе. Также появится бульвар для прогулок.

Гордостью «Парадного ансамбля» станут две масштабные площадки SetlKids и SetlSport, созданные в соответствии с новыми концепциями детских и спортивных зон в проектах холдинга. Здесь появятся эксклюзивные и разработанные специально для Setl Group игровые городки и тренажеры для workout-зоны. На детской площадке, которую оснастят практически всеми игровыми новинками, можно будет провести с ребенком целый день.

Первые три очереди предусматривают возведение пяти корпусов высотой пять этажей с коммерческими помещениями и подземными паркингами. Кроме того, будет построена школа на 550 мест и детский сад для 220 малышей. Фасады зданий будут отделаны керамогранитом природных оттенков и кирпичом, а внутреннюю отделку квартир выполнят по новому стандарту Nord Line. Корпуса планируют сдать в эксплуатацию уже во 2-м квартале 2024 года.

От ЖК «Парадный ансамбль» можно добраться сразу до двух станций метро: «Московской» и «Звездной». При этом дорога до аэропорта «Пулково» займет 15 минут на автомобиле и 20 минут потребуется, чтобы доехать до КАД.

А в выходные можно отправиться всей семьей в один из живописных пригородов – Пушкин, Петергоф или Павловск, чтобы насладиться прогулкой по красивейшим паркам, посетить дворцы и музеи.